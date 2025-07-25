Аренсман став переможцем 19-го етапу Тур де Франс-2025
Погачар залишився лідером генеральної класифікації
8 хвилин тому
Нідерландський велогонщик Таймен Аренсман з команди Ineos Grenadiers здобув перемогу на 19-му етапі Тур де Франс-2025.
Через загрозу протестів організатори скоротили маршрут з 130 до 93 км та прибрали перевал Коль де Сезі.
Ключовою стала атака Аренсмана за 13 км до фінішу. Нідерландець зумів залишити позаду головних фаворитів — Йонаса Вінгегора (Visma Lease a Bike) та Тадея Погачара (UAE Emirates), здобувши вже другу перемогу на цьогорічному Турі.
Погачар залишився лідером генеральної класифікації.
Бен О’Коннор виграв 18-й етап Тур де Франс-2025.
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