Гірський король! Паре-Пентр виграв 16-й етап Тур де Франс-2025
Словенець Тадей Погачар зберіг жовту майку лідера
близько 1 години тому
Французький велогонщик Валентен Паре-Пентр з команди Soudal Quick-Step став переможцем 16-го етапу Тур де Франс-2025.
Учасники Великої петлі подолали 171 км зі стартом у Монпельє та фінішем на легендарному підйомі Мон Вонту.
Паре-Пентр переміг у спринті з відриву, випередивши ірландця Бена Хілі (EF Education–EasyPost). Третім фінішував Сантьяго Буйтраго з команди Bahrain Victorious.
Жовта майка лідера загального заліку залишилася у словенця Тадея Погачара.
Аренсман виграв королівський етап Тур де Франс-2025.
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