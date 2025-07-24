Денис Сєдашов

Австралійський велогонщик Бен О’Коннор з команди Jayco AlUla виграв 18-й етап Тур де Франс-2025. Це був гірський маршрут довжиною 171 км із підйомом на найвищу точку цьогорічного Тур де Франс — гору Коль де ля Лоз (2304 м).

The final kick towards an amazing win! Relive the final KM of today's stage!



Les derniers efforts avant une victoire légendaire ! Voici le dernier KM de cette 18ème étape#TDF2025 pic.twitter.com/uuBN1hdYdN — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

Словенець Тадей Погачар фінішував другим і залишився лідером загального заліку, випереджаючи данця Йонаса Вінгегора всього на 9 секунд.

Боротьба за третє місце загострилася: британський гонщик Оскар Онлі скоротив відставання від німця Флоріана Ліповітца до 22 секунд.

Суд у Бельгії дозволив трансгендерній велогонщиці виступати серед жінок — UCI програла справу.