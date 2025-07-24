Бен О’Коннор виграв 18-й етап Тур де Франс-2025
Лідер загального заліку Тадей Погачар фінішував другим
близько 2 годин тому
Австралійський велогонщик Бен О’Коннор з команди Jayco AlUla виграв 18-й етап Тур де Франс-2025. Це був гірський маршрут довжиною 171 км із підйомом на найвищу точку цьогорічного Тур де Франс — гору Коль де ля Лоз (2304 м).
Словенець Тадей Погачар фінішував другим і залишився лідером загального заліку, випереджаючи данця Йонаса Вінгегора всього на 9 секунд.
Боротьба за третє місце загострилася: британський гонщик Оскар Онлі скоротив відставання від німця Флоріана Ліповітца до 22 секунд.
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