Українська велогонщиця Марія Сухопалова тріумфувала на етапі Кубка світу з маунтенбайку у дисципліні елімінатор, який відбувся у Сан-Паулу (Бразилія).
У фіналі Сухопалова випередила німкеню Маріон Фромберг, яка посіла друге місце, а бронзова нагорода дісталася господарці змагань — Марселі Лімі з Бразилії.
Нагадаємо, що Марія Сухопалова є чинною чемпіонкою світу в елімінаторі.
Після п’яти етапів світового турніру Сухопалова зберігає друге місце у загальному заліку Кубка світу з маунтенбайку.
