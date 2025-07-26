Австралієць Гроувз — тріумфатор 20-го етапу Тур де Франс-2025
Лідером загального заліку залишився Тадей Погачар
близько 2 годин тому
Австралієць Кейден Гроувз з команди (Alpecin-Deceuninck) виграв 20-й етап Тур де Франс-2025. Гонщики подолали 184 км від Нантюа до Понтарльє.
Гроувз атакував із відриву за 17 км до фінішу й зміг зберегти перевагу, випередивши найближчого суперника — нідерландця Франка Ван ден Брука (Picnic–Post NL) — на 55 секунд. Третім фінішував ще один нідерландець — Паскаль Енкхорн із Soudal Quick-Step.
Це перша перемога Гроувза на Тур де Франс.
Лідером загального заліку залишається словенець Тадей Погачар з команди UAE Emirates.
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