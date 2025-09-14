Вінгегор — переможець Вуельти-2025
Змагання завершилися без фінального етапу
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Данський велогонщик Йонас Вінгегор з команди Visma Lease a Bike став переможцем Вуельти-2025 — останнього Гранд-туру сезону.
Фінальний етап у Мадриді було скасовано через масштабну акцію протесту пропалестинських активістів, тож підсумкові результати визначили за підсумками 20-го етапу.
У генеральній класифікації Вінгегор випередив португальця Жоау Алмейду (UAE Emirates) на 1 хвилину і 16 секунд. Третім став британець Том Підкок (Q36.5).
Для Вінгегора це вже третій Гранд-тур у кар’єрі — раніше він двічі тріумфував на Тур де Франс (2022, 2023).
Пропалестинські активісти знову зірвали етап Вуельти-2025.
