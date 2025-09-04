Денис Сєдашов

Дружина британського велогонщика Криса Фрума, Мішель Каунд, повідомила в інтерв’ю газеті The Times, що під час операції після аварії на півдні Франції у нього виявили небезпечну для життя травму серця.

Інцидент стався в середу під час тренування, коли Фрум врізався в дорожній знак на швидкості понад 48 км/год. Внаслідок зіткнення він отримав переломи хребців, п’ять переломів ребер і колапс легені, що потребувало негайної операції. Його доставили до лікарні гелікоптером.

Під час операції лікарі виявили розрив перикарда — серцевого мішка, заповненого рідиною, який оточує серце — через тупу травму грудної клітини.

Очевидно, це було значно серйозніше, ніж просто переломи. З ним усе добре, але відновлення буде довгим. Мішель Каунд Дружина Фрума

Вона додала, що для Фрума нинішній сезон для спортсмена вже завершений.

