Денис Сєдашов

Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) дозволила юніорам з росії брати участь у змаганнях під національним прапором та гімном. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу Федерації кінного спорту росії.

Відповідно до рішення FEI, російські спортсмени виступатимуть із національною символікою на змаганнях серед дітей та юніорів починаючи з 15 січня наступного року.

Міжнародна федерація фехтування повернула прапор і гімн російським юніорам.