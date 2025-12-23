Денис Сєдашов

Міжнародна федерація фехтування дозволила російським юніорам виступати на змаганнях під егідою у повноцінному статусі — з національним прапором і гімном. Про це повідомив президент Федерації фехтування росії ільгар мамедов, зазначивши, що рішення ухвалене відповідно до рекомендацій МОК.

Напередодні Нового року ми отримали документ від Міжнародної федерації фехтування, згідно з яким наші молоді спортсмени можуть представляти свою країну з всією національною атрибутикою — прапором і гімном. ільгар мамедов

Очікується, що вперше російські юніори вийдуть на міжнародний старт із прапором і гімном уже на початку 2026 року — на етапі Кубка світу.

Україна планує участь у змаганнях, де росіяни й білоруси змагатимуться під національними символами.