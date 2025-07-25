Олег Шумейко

Чемпіон світу-2025 з фехтування на шпазі Влада Харькова прокоментувала в інтерв’ю Суспільне Спорт відмову від загального фото на подіумі з росіянами:

Взагалі такого (загального фото) не було, і я не була до цього готова. Коли я налаштовувалася на поєдинки, то була в ізольованому світі, і коли це сталося, то рада, що хтось з моїх партнерів по команді крикнув мені «Владо, подивись у бік…». І коли до мене прийшло усвідомлення того, що відбувається – наша позиція чітка і прозора – не було роздумів щодо того, що потрібно робити.

Відео переможного уколу Харькової у фіналі ЧС-2025.