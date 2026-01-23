Денис Сєдашов

Міжнародна федерація фехтування (FIE) позбавила Естонію права проводити чемпіонат Європи, який мав відбутися в Талліні з 16 по 21 червня 2026 року. Новим господарем турніру стала Франція. Повідомляє ohtuleht.ee.

Причиною стало невиконання Естонією нових вимог FIE, які стосуються забезпечення участі спортсменів у нейтральному статусі та надання віз усім учасникам. Зокрема, уряд мав письмово підтвердити, що жоден спортсмен не буде дискримінований за національністю і що всі учасники отримають можливість брати участь у змаганнях.

Айвар Паалберг пояснив, що ці правила були введені після інциденту на чемпіонаті світу з гімнастики в жовтні, коли Індонезія не допустила до змагань ізраїльських спортсменів.

У грудні президент Європейської федерації фехтування Паскаль Теш та генеральний секретар Яцек Слупські здійснили попередній візит до Естонії, під час якого перевіряли, чи уряд надасть необхідне письмове підтвердження:

Їх цікавило саме те, чи видасть естонське урядове письмо. Це не організаційне, а політичне питання. У результаті ми отримали заключення, що виконали всі вимоги, за винятком одного. Айвар Паалберг Генеральний секретар EVL

