Федерація фехтування України – про допуск росіян: «FIE систематично ігнорує не лише наші листи...»
Свавілля вже розпочалося
10 хвилин тому
В Федерації фехтування України прокоментували для Tribuna.com заяву росіян про те, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила їхнім юніорам брати участь в турнірах з використанням національної символіки.
«Наразі нам не надходила така інформація від Міжнародної федерації фехтування (FIE), але ми не здивуємось такому рішенню, враховуючи оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету та позицію Міжнародної федерації фехтування, яка систематично ігнорує не лише наші листи, але й формальні протести щодо допуску російських та білоруських спортсменів до змагань навіть у нейтральному статусі.
На жаль, наші скарги на бездіяльність FIE, адресовані МОК, також не удостоюються навіть елементарної відповіді.
При цьому фінансових можливостей оскаржувати все це свавілля у швейцарських судах Федерація не має».
Нагадаємо, у грудні МОК рекомендував федераціям допустити росіян і білорусів до міжнародних юнацьких змагань під своїми прапорами – водночас остаточне рішення залежатиме від регламентів кожної міжнародної федерації.
МОК тоді окремо підкреслив, що спортсмени, особливо юні, «не повинні відповідати за дії своїх урядів». Водночас учасники, які порушують миротворчу місію Олімпійського руху, можуть бути відсторонені.
Україна планує участь у змаганнях, де росіяни й білоруси змагатимуться під національними символами.
