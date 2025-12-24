В Федерації фехтування України прокоментували для Tribuna.com заяву росіян про те, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила їхнім юніорам брати участь в турнірах з використанням національної символіки.

«Наразі нам не надходила така інформація від Міжнародної федерації фехтування (FIE), але ми не здивуємось такому рішенню, враховуючи оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету та позицію Міжнародної федерації фехтування, яка систематично ігнорує не лише наші листи, але й формальні протести щодо допуску російських та білоруських спортсменів до змагань навіть у нейтральному статусі.

На жаль, наші скарги на бездіяльність FIE, адресовані МОК, також не удостоюються навіть елементарної відповіді.

При цьому фінансових можливостей оскаржувати все це свавілля у швейцарських судах Федерація не має».