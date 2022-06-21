Харлан без медалі Європи. Її тренер не розуміє суддівства ключового бою – проти колишньої росіянки

Українка зупинилася в чвертьфіналі

Титулована українська шаблістка Ольга Харлан зупинилася за крок від медалі чемпіонату Європи-2022. В 1/4 фіналу вона зустрічалася з колишньою росіянкою Анною Баштою, яка з 2018 року виступає за Азербайджан.

Харлан вела 8:2, однак суперниця перевернула хід протистояння – 14:12. Українка зрівняла рахунок, там все ж поступилася – 14:15.

Особистий тренер Харлан Андреа Теренціо зізнався, що здивований від суддівства в цьому поєдинку:

«Ми завжди можемо показувати кращі результати, але цього разу Ольга фехтувала дуже добре. Перша частина поєдинку пройшла ідеально для неї. Надалі ж Анна Башта намагалась змінити хід бою, чого Ольга не очікувала, і це призвело до трьох-чотирьох пропущених ударів. Це змусило її шукати нові рішення в цьому протистоянні. Можливо, вона не зовсім була готова до інших дій [з боку суперниці]. Водночас Ольга також нервувала через суддю. Непросто продовжувати фехтувати у важкому бою, коли ти не зовсім розумієш, у якому напрямку рефері судить ту чи іншу дію у твоєму виконанні. Неважко впоратись із нервами, коли ти проходиш крізь важкий відрізок поєдинку. Набагато важче впоратись із нервами, коли бій важкий, а суддя не дає тобі зрозуміти, як він судить твої удари. Я бачив багато боїв, іноді можуть траплятись помилки під час суддівства. На мою думку, деякі з рішень судді не були вірними. Але будуть і ті, хто не підтримує мого бачення. Якщо суддя не бачить те, як спортсмен завдає удари на свою користь, ми можемо змінювати те, як ведемо бій, наше фехтування. Але це непросто. У будь-якому разі в таких ситуаціях головне – залишатись спокійним, думати про своє фехтування та обирати правильну тактику. Нічого більше».

На чемпіонаті Європи наша команда шаблістів завоювала першу медаль з 2013 року, тоді як шпажистка Влада Харькова виграла свій перший в кар’єрі чемпіонат Європи.