Бронзова призерка ЧС-2025 Аліна Комащук в інтерв’ю Суспільне Спорт висловилася про виступ на змаганнях у Грузії:

Для мене це особлива (бронза), я дуже хотіла взяти медаль на чемпіонаті світу – і мені це вдалося. Я дуже щаслива. Місяць тому була перша моя медаль з дорослого чемпіонату Європи. Я трішки переживала, щоб це не було везіння. І якщо порівнювати командні та особисті – це два зовсім різні змагання. І так, я мала нагороди з командних стартів, але у мене завжди було бажання показати особистий результат.

Це те, що про ти дуже довго мріяв, але дуже довго не виходило. Я втратила віру, що можу показувати особисті результати. Я давала собі цей сезон – шанс показати, на що я спроможна в особистих змаганнях і думати, як далі: продовжувати фехтувати, чи ні. Трішки я була розгублена, тому що не могла повірити, що це правда, що мені вдалося. У мене були сильні суперниці, але мені вдалось їх перемогти, ще й з гарним рахунком, впевнено. Тому я була і розгублена, і щаслива.

Наразі я не кваплюсь з рішеннями, (йду) крок за кроком. Звісно, (медаль) дає тобі натхнення працювати далі, додає віру в себе. Я буду дивитись як далі буде розвиватися кар'єра, змагання. Чи зможу я так само показувати гарні результати. Так само чи зможу в команді гарно фехтувати, тому що сьогодні я не змогла цього зробити. Дуже боляче після результатів у команді. Будемо бачити.