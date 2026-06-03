Денис Сєдашов

Федерація фехтування України (ФФУ) виступила з офіційною заявою, у якій категорично засудила рішення Виконкому Міжнародної федерації фехтування (FIE) від 29 травня 2026 року. Рішення передбачає допуск спортсменів та офіційних осіб з росії та білорусі до міжнародних турнірів із використанням національної символіки, форми та гімну.

У ФФУ наголосили, що обставини, через які російську та білоруську федерації раніше усунули від змагань, не змінилися. Військова агресія проти України триває, а спортивна інфраструктура продовжує знищуватися. Рішення FIE в українській федерації назвали несправедливим і таким, що суперечить принципам Олімпійської хартії.

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