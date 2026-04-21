Харлан стане героїнею біографічної спортивної драми, відомі строки прем'єри картини
Сценарним супервайзером стрічки став голлівудський сценарист
близько 2 годин тому
В Україні готують художній фільм про олімпійську чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан.
Авторкою сценарію виступає Марія Ткачук, сценарним супервайзером стрічки став голлівудський сценарист Стів Каплан. Прем’єра фільму запланована на початок 2027 року.
Ігрова повнометражна стрічка, що створюється у жанрі байопіку та спортивної драми, зосередиться не лише на перемогах спортсменки на міжнародній арені, а й на її особистій драмі, внутрішній боротьбі та протидії російській агресії. Цитує Харлан divoche.media.
«Моя історія не тільки про спорт чи боротьбу – вона про вибір, про витримку, про моменти, які ламають, і про силу, яка дозволяє піднятися. Я хочу, щоб ми разом передали це максимально чесно, без прикрас, але з великою вірою в те, що правдиві історії можуть надихати.
Я очікую, що наш фільм стане не просто переказом фактів, а живою емоцією, щоб кожен, хто його побачить, відчув енергію, яку я не раз знаходила в критичні моменти, і зрозумів, що ми всі здатні пройти через багато, якщо не здаємося».
Нагадаємо, кілька місяців тому Харлан повідомила про вагітність.
