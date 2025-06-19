Жіноча збірна України завоювала перше в історії золото чемпіонату Європи з фехтування на шпагах
У фіналі українки здобули перемогу над командою Швейцарії
близько 1 години тому
Україна завоювала друге золото на чемпіонаті Європи-2025 з фехтування, який проходить в італьській Генуї.
Жіноча команда з фехтування на шпагах у складі Влади Харькової, Олени Кривицької, Інни Бровко та Анни Максименко не мали рівних на змаганнях. У фіналі українки впевнено перемогли національну команду Швейцарії, завоювавши перше в історії України золото ЧЄ командного турніру серед шпажисток.
Чемпіонат Європи-2025. Жінки. Шпага
Друге коло. Україна – Фінляндія 45:24
Чвертьфінал. Україна – Угорщина 44:43
Півфінал. Україна – Італія 45:27
Фінал. Україна – Швейцарія 45:34
Нагадаємо, що напередодні Роман Свічкар завоював золото Євро у фехтуванні на шпагах, а Аліна Комащук взяла срібло серед шаблісток.