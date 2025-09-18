Українець Макієнко здобув медаль на ЧС серед військовослужбовців
Український шпажист переміг у матчі за третє місце й приніс медаль для збірної
5 хвилин тому
Український фехтувальник Євген Макієнко виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу серед військовослужбовців у Севільї, Іспанія, повідомляє Федерація фехтування України (ФФУ).
34-річний шпажист блискуче виступив в особистій першості, вигравши всі шість боїв у груповому раунді. У плей-офф він здолав Ніка Гатца з Чехії (15:6), Леопольдо Губерта з Бразилії (15:7) та Андраша Редла з Угорщини (14:10). У півфіналі українець поступився лише одним уколом поляку Матеушу Анткевичу (9:10), який раніше вибив іншого українця Яна Сича (12:15).
У поєдинку за бронзу Макієнко переміг італійця Еріка П’ятті (15:13).
Нагадаємо, Україна вперше з 2019 року потрапила у топ-5 медального заліку чемпіонату світу.
