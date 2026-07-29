Українські шаблістки перемогли Росію на чемпіонаті світі, проте не змогли завоювати медалі
Наша команда продовжить боротьбу за 5-8 місця
близько 3 годин томуПідписатися в
Українські шаблістки програли за крок від медальних поєдинків на чемпіонаті світу-2026 у Гонконгу.
У чвертьфіналі Україна поступилася США – 44:45. У складі збірної виступили Аліна Комащук, Олександра Бондар, Вікторія Коротченко та Дар’я Гонцова.
На старті турніру українки перемогли Казахстан – 45:33.
В 1/8 фіналу збірна України здолала Росію – 45:44. Комащук вийшла на заключний поєдинок проти росіянки Михайлової за загального рахунку 33:40. Вона змогла здобути перемогу з рахунком 12:4.
Нагадаємо, що росіянки виступали на ЧС під національною абревіатурою своєї країни, у національній формі та під державним прапором.
Українки продовжать боротьбу за 5-8 місця.
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