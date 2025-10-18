Олег Шумейко

17 жовтня визначилися переможці Кубка України з фехтування на шпазі в одиночних змаганнях. У жінок перемогу здобула 16-річна Аліна Дмитрук, яка у фіналі здолала Анну Максименко:

(Чемпіонка України і Кубка України) – якось на початку дня я не задумувалась про результат. Просто хотіла провести класні змагання, отримати багато нового досвіду. І так вийшло знову – знову перша. Насправді дуже багато було сьогодні важких боїв, які закінчувались 15:13, але якось в кінці вдавалось перелаштуватися. І з Анею (Максименко у фіналі) теж: я програвала на початку в чотири чи в п'ять уколів, було дуже важко. Пропускала багато однакових уколів, але під час перерви зрозуміла, що треба змінити хід бою, тактику і вкінці вийшло перемогти. Аліна Дмитрук

У чоловіків завоював перший титул КУ завоював Нікіта Кошман, який у фіналі переміг Євгена Макієнка:

Це перше золото Кубка України – я двічі був другий. Сидів і думав: ну невже тричі це буде? Наче роки три тому зайняв третє, потім двічі друге і постійно я програвав доволі складним суперникам. Два роки тому це був Роман Свічкар, минулого року це був Ігор Рейзлін. Зараз думаю: знову сильна людина, знову буде (важко). Бо півфінал був набагато легший, може навіть другий за легкістю бій після найпершого в олімпійській системі. Нікіта Кошман

Раніше були визначені переможці КУ з фехтування на рапірах.