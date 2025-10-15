Миронюк та Погребняк — переможці Кубка України з фехтування на рапірах
Дарія успішно захистила звання володарки Кубка України
близько 1 години тому
Фото: Facebook
У Києві відбулися одиночні турніри Кубка України з фехтування на рапірах. Тріумфаторами змагань стали Дарія Миронюк та Андрій Погребняк.
Дарія Миронюк успішно захистила титул володарки Кубка України, який виборола торік. У фіналі спортсменка здолала Аліну Полозюк із рахунком 14:10.
Серед чоловіків Кубок виборов Андрій Погребняк, який у напруженому фіналі переміг Богдана Пнівчука — 15:13.
Змагання продовжаться у четвер, 16 жовтня. Фехтувальники визначать найсильніші команди в командних турнірах на рапірах.
