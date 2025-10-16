ЦСК ЗСУ — чемпіони Кубка України з фехтування на рапірах
Армійські фехтувальники та фехтувальниці виграли у фіналах у команд Динамо-1
близько 1 години тому
Команди ЦСК ЗСУ здобули подвійний тріумф на Кубку України з фехтування, ставши переможцями командних турнірів як серед жінок, так і серед чоловіків.
У жіночому фіналі команда ЦСК ЗСУ-1 у складі Дарії Миронюк, Анастасії Садій, Анни Тараненко та Аглаї Борисової впевнено перемогла Динамо-1 з рахунком 45:27.
У чоловічому турнірі успіх повторила команда ЦСК ЗСУ-1 у складі Максима Гаравського, Олега Кокоровця, Андрія Погребняка та Дмитра Чучукала, здолавши у фіналі Динамо-1 — 45:31.
Змагання Кубка України з фехтування продовжаться 17 жовтня, коли спортсмени вийдуть на доріжки в індивідуальних змаганнях зі шпаги.
