Валерій Сохань

Всім привіт! 36-й чемпіонат України з футболу на низькому старті і сьогодні ми підбиваємо підсумки підготовки команд до нового сезону, трансфери, і звичайно робимо вже звичний для нас анонс прийдешнього вікенду.

Перший ігровий тиждень підготував нам поєдинок між Чорноморцем та Поліссям, протистояння між Буковиною та ЛНЗ, двобій Зорі та Колоса, а також центральний матч туру між Кривбасом та Карпатами, трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках Авторадіо та Радіо П’ятниця. Ну а всі поєдинки вікенду можна традиційно переглянути на UPL TV.

П’ятниця – 31липня

Зоря – Колос – 18:00

Новий сезон Української Прем’єр-Ліги відкриють Зоря та Колос.

Підготовка до сезону Зорі:

Трансферна кампанія Зорі: Луганці влітку суттєво підсилили свою воротарську ланку – на правах вільних агентів до клубу приєдналися Владислав Рибак із Металіста та Ілля Караващенко з Кудрівки. Усе це відбулося на тлі чуток про те, що іспанська Валенсія цікавиться основним голкіпером Олександром Сапутіним. Також до команди приєдналися Артем Мачелюк, Василь Кравець та Іван Нестеренко. Серед суттєвих втрат відзначимо відхід Петара Мічіна та Романа Вантуха, останній цього сезону захищатиме кольори львівських Карпат.

Підготовка до сезону Колоса:

Трансферна кампанія Колоса: Ковалівці під час поточного трансферного вікна придбали лише одного футболіста. Ним став косоварський атакувальний півзахисник Іргі Касалла. За нього було викладено понад 200 тисяч євро. Серед тих, хто приєднався на правах вільних агентів, виділимо нападника Дениса Ндукве та ексголкіпера столичного Динамо Валентина Моргуна. Також було здійснено один продаж – Даніїл Алефіренко за 300 тисяч євро вирушив до Південної Пальміри у Чорноморець. Не побачимо у футболці Колоса колишнього капітана команди Валерія Бондаренка, він свою кар’єру продовжить у Лівому Березі.

Історія очних зустрічей: В рамках УПЛ колективи зустрічалися між собою п’ятнадцять разів. Сім звитяг на рахунку представників Луганщини, тричі було зафіксовано «мирову» та п’ять поєдинків завершилися перемогою Колоса. Минулого сезону ковалівці у гостях здолали суперника 3:1, а у матчі другого кола команди розписали нічию 1:1.

Субота – 01 серпня

Кривбас – Карпати – 13:00

Ігровий день суботи розпочнеться двобоєм між Кривбасом та Карпатами.

Підготовка до сезону Кривбасу:

Трансферна кампанія Кривбасу: У складі криворізької команди здебільшого сфокусуємося на тих, хто пішов. Дві головні зірки команди минулого сезону – Глейкер Мендоза та Карлос Парако – перейшли до Шахтаря та Харкова відповідно. Опорник Андрусв Араухо виступатиме в Поліссі. Сумарна вартість цих трансферів становила 6 мільйонів євро. Також вільними агентами пішли Іван Дібанго та Максим Задерака. Усі вони були беззаперечними гравцями основи. Замінити їх спробують новачки – португальський правий захисник Жуан Машаду, його співвітчизник, центральний захисник Джиммі Мпанзу, український опорник із Руха Денис Підгурський та ямайський форвард Шакеон Сатчвелл. Усі вони прийшли як вільні агенти. На правах оренди приєднається ізраїльський опорник Рой Наві. Не менш важливим є те, що Кривбас викупив контракти своїх ключових гравців – голкіпера Олександра Кемкіна (саме зі львівського клубу) та вінгера Бара Ліна. Сумарно дві угоди обійшлися у понад 400 тисяч євро.

Підготовка до сезону Карпат:

Трансферна кампанія Карпат: Леви були не менш активними на трансферному ринку. На заміну Назару Домчаку, який перейшов до празької Славії придбали Дениса Марченко з Оболоні. Також до команди перейшли Могамед Мухлісс, Феліппе та Іван Калеро. За них клуб віддав 2,5 мільйона євро. На правах вільних агентів доєдналися Роман Вантух та Назарій Русин. Тепер до тих хто покинув команду: як згадували вже це Назар Домчак, найкращий бомбардир «зелено-білих» минулого сезону Бабукар Фаал, також не побачимо у складі Бруніньйо, Олексія Сича, Стеніо. Загальний заробіток з трансферів склав понад 11 мільйонів євро.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні суперники провели чотири поєдинки та наразі тримають паритет. Кожна з команд має по дві перемоги на своєму рахунку. Минулого сезону колективи обмінялися мінімальними домашніми звитягами 1:0.

Радіотрансляцію матчу між криворізьким Кривбасом та львівськими Карпатами можна буде почути на хвилях Авторадіо та Радіо П’ятниця, отже налаштовуйте свої приймачі правильно у суботу о 13:00.

Харків – Верес – 15:30

Суботній змагальний день завершить протистояння між Харковом та Вересом.

Підготовка до сезону Харкова:

Трансферна кампанія Харкова: Харків’яни провели дуже якісне трансферне вікно. Ряди «багряно-золотих» поповнили Георгій Єрмаков, Олександр Яцик, Рафаел Проніні та Карлос Парако – трансфери цих футболістів обійшлися у трохи менше 8 мільйонів євро. З ключових гравців команду ніхто не залишив.

Підготовка до сезону Вереса:

Трансферна кампанія Вереса: Станом на зараз рівняни підпислали тільки австралійця Натанаеля Блера та грузина Луку Хохашвілі. Куди більше гравців покинули команду, серед таких відзначимо Андрія Кожухаря, Дмитра Кльоца, Романа Гончаренко, Сергія Стеня та Дениса Ндукве.

Історія очних зустрічей: Історія налічує сім протистоянь між клубами. Двічі сильнішими були харків’яни та п’ять разів рівняни. Саме минулого сезону, тоді ще Металіст 1925, здобув ці дві звитяги – 4:0 та 1:0.

Неділя – 2 серпня

Чорноморець – Полісся – 13:00

Недільний matchday відкриють Чорномерець з Поліссям.

Підготовка до сезону Чорноморця:

Трансферна кампанія Чорноморця: «Моряки» влітку придбали Даніїла Алефіренка та Сергія Корнійчука. За них сумарно довелося викласти 450 тисяч євро. Куди більше гравців залишило команду, серед них відомі українському та одеському вболівальнику прізвиша, такі як Олексій Хобленко, Артем Габелок, Владислав Кулач та Олександр Скляр.

Підготовка до сезону Полісся:

Трансферна кампанія Полісся: Житомиряни в літнє трансферне вікно нікого важливого не втратили, окрім Олексія Гуцуляка, але і непогано підсилилися. Саме на заміну Олексію був придбаний Леандро Андраде з Карабаху, також цього сезону у Поліссі побачимо опорника Андрусва Араухо. Продовжить свої виступи за «вовків» Максим Брагару, його контракт був викуплений у київського Динамо. На все про все було витрачено близько 7 мільйонів євро.

Єврокубкове турне Полісся: У матчі-відповіді житомиряни програли Копенгагену – 1:2. В середині першого тайму суперник відкрив рахунок реалізувавши удар з одинадцяти метрів. На старті другого тайму опонент залишився у меншості, проте це не завадило забити їм вдруге. Протягом залишку часу українська команда намагалася відігратися, однак вдалося забити свій єдиний у цьому матчі м’яч тільки у компенсований до другої половини час. Поступившись із загальним рахунком 4:5 Копенгагену – Полісся залишає єврокубки на ранній стадії.

Історія очних зустрічей: В рамках елітного дивізіону команди перетиналися 4 рази. Тричі сильнішими були представники Житомира та одного разу перемогли одесити. Остання зустріч завершилася перемогою Полісся 3:1. Хоча варто також згадати, що та єдина поразка від Чорноморця для них є однією з найбільш розгромних в УПЛ – 1:4.

Епіцентр – Оболонь – 15:30

Двобій між Епіцентром та Оболонню закриє недільний ігровий день.

Підготовка до сезону Епіцентра:

Трансферна кампанія Епіцентра: Найголовніше, що зробили кам’янчани влітку на трансферному ринку – це те, що викупили права на іспанського вінгера Карлоса Рохаса трохи менш ніж за 400 тисяч євро. Також до команди на правах вільних агентів доєдналися два іспанці, Нене та Рауль Таварес, а також албанець Серьян Репай. Побачимо, як ці хлопці проявлять себе в нашому чемпіонаті. Щодо тих, хто пішов із клубу, то тут особливих втрат немає, відзначимо хіба що завершення орендної угоди Владислава Супряги.

Підготовка до сезону Оболоні:

Трансферна кампанія Оболоні: З тих хто прийшов до «пивоварів» на правах вільних агентів виділяємо Дмитра Мишньова, Євгенія Морозка та Дмитра Капінуса. За свого вихованця Дениса Марченка кияни отримали 1 мільйон євро. Завершилися контракти у Владислава Приймака, Дмитра Семенова, Максима Третякова та Руслана Черненка.

Історія очних зустрічей: В рамках УПЛ між собою провели два матчі. Минулого сезону у зустрічі першого кола перемогу 2:1 здобула Оболонь, другий поєдинок завершився вольовою нічиєю 2:2.

Понеділок – 3 серпня

Буковина – ЛНЗ – 15:30

Ігровий день понеділка розпочнеться поєдинком між Буковиною, яка через 32 роки повертається до еліти українського футболу та срібним призером минулого сезону ЛНЗ.

Підготовка до сезону Буковини:

Трансферна кампанія Буковини: Чернівчани дуже добре провели літнє трансферне вікно, нікого надто важливого для себе не втратили, ще й підсилилися вільними агентами. Максим Задерака, Владислав Приймак, Едвін Одінака, Федір Бабак, Міхаел Клепач. Останній вже проявив себе дуже яскраво на передсезонних зборах. На правах оренди з ЛНЗ доєдналися В’ячеслав Танковський та Ілля Путря. Всі вони допомагатимуть закріпитися команді в еліті.

Підготовка до сезону ЛНЗ:

Трансферна кампанія ЛНЗ: Черкасці також нікого з ключових гравців не втратили. На підсилення команди придбали Коді Девіда, Теді Цару, а також добре знайомих головному тренеру по роботі в колишньому клубі Віталія Романа та Андрія Кітелу. Витрати на цих гравців склали понад 2 мільйони євро. Таллес Бренер перейшов на правах вільного агента.

Єврокубкове турне ЛНЗ: Підопічні Віталія Пономарьова також завершують боротьбу в єврокубках у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. За 180 хвилин основного часу та 30 екстратаймів жодна команда не зуміла забити. А от у серії пенальті точнішими були саме бельгійці, вони безпомилково реалізували всі свої удари, коли ми в свою чергу схибили двічі – 2:4.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою не зустрічалися, проте можна згадати зустріч минулого сезону у Кубку України. Тоді колективи в основний час сильнішого не виявили 0:0, а у серії пенальті влучнішими були представники Чернівців – 5:4.

Шахтар – Кудрівка – 18:00

Завершуватиме перший тур протистояння Шахтаря та Кудрівки.

Підготовка до сезону Шахтаря:

Трансферна кампанія Шахтаря: «Гірники» придбали двох дуже перспективних бразильців –Бруніньйо та Раяна, за яких сумарно віддали 20 мільйонів євро. Трансфер Глейкера Мендози з Кривбасу обійшовся у 3 мільйони євро, а Олександр Караваєв зі столичного Динамо приєднався на правах вільного агента. Суттєва втраталише одна – Юхим Конопля вільним агентом перейшов до менхенгладбахської Боруссії, але йому на заміну прийшов саме Караваєв.

Підготовка до сезону Кудрівки:

Трансферна кампанія Кудрівки: Дуже багато гравців залишили команду, відзначимо лідерів минулого сезону Андрія Сторчоуса та Євгенія Морозка. Так само багато нових виконавців прийшло, тут виділимо тільки ексгравця донецького Шахтаря – Івана Петряка.

Історія очних зустрічей: Між собою зустрічалися двічі. Обидва матчі минулого сезону залишилися за Шахтарем – 4:0 та 3:1.

Фото: ФК Карпати, ФК Полісся, ФК ЛНЗ