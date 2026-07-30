Анастасія Буджак

Українська тенісистка Олександра Олійникова (44 WTA), яка у 2026 році закріпилася в топ-50 рейтингу WTA, дебютувала в основі Roland Garros та вперше зіграла за національну збірну на Кубку Біллі Джин Кінг, дала велике інтерв'ю XSPORT.ua.

Спортсменка детально розповіла про свій прогрес у сезоні, а також жорстко висловилася щодо тенісної політики, критикуючи WTA та МОК за допуск росіян і приховування моральних цінностей за комерційними інтересами. Крім того, Олійникова розповіла про роботу зі своїм батьком-менеджером, який зараз служить у ЗСУ, та їхню спільну системну допомогу українським захисникам.

— 2026-й рік розпочався для вас матчем проти Медісон Кіз — гравчині з потужним та агресивним стилем. Який головний висновок ви зробили з цього поєдинку для подальшого сезону?

— Головний висновок — те, що я можу конкурувати на рівні основної сітки турнірів Grand Slam. І, власне, увесь сезон-2026 це підтвердив.

— На початку року ви перебували в топ-90, а зараз посідаєте позицію в топ-50. Завдяки чому, на вашу думку, вдався такий стрімкий ривок у рейтингу?

— Насправді ніякого стрімкого ривка не було. Якщо подивитися на результати моїх виступів, то стане зрозуміло, що цей прогрес досягнутий якраз завдяки стабільності, а не якомусь одному «прориву» – наприклад фіналу турніру основного Туру чи титулу.

— Цьогоріч ви також дебютували в основній сітці Туру. Який турнір або матч цього періоду запам’ятався вам найбільше і чому?

— Найбільш особливим був Roland Garros, оскільки він збігся з відпусткою мого батька, і він вперше з 2024 року зміг приїхати на мій турнір.

— Дебют за національну збірну на Кубку Біллі Джин Кінг — це величезна гордість, але й зовсім інший формат емоцій. Наскільки сильно відповідальність у командному турнірі відрізняється від звичного виступу в Турі?

— Грати за збірну — це велика честь, велика мотивація і, звісно, велика відповідальність. Тому особисто для мене це найважливіша тенісна подія цього року, яка за значущістю переважає виступ на будь-якому Grand Slam.

— Свою першу перемогу в основній сітці Мейджора, а саме на Roland Garros, ви здобули над росіянкою оленою приданкіною. Чи приносять такі перемоги подвійне задоволення?

— Ні. Я професіонал, я роблю свою роботу. Я намагаюся виграти, але в будь-який день можу й програти — така природа нашого спорту. Справжня суть проблеми в тому, що російських і білоруських тенісисток, принаймні тих, хто відкрито не засудив агресію та військові злочини росії, а тим більше тих, хто бере активну участь у людожерській російській пропаганді, взагалі не повинно бути на турнірах. Саме про це і йде діалог, часом досить напружений, з функціонерами Туру.

🎾 Олександра Олійникова (WTA, 52) 🇺🇦 – у чвертьфіналі турніру WTA 250 в Яссах!👏



Українська тенісистка впевнено подолала друге коло, розгромивши Олену Приданкіну (WTA, 201) з рахунком 6:1, 6:2.



Наступною суперницею українки стане француженка Клара Бюрель.#UniCreditIasiOpen pic.twitter.com/4biAmAeyjv — XSPORT.ua (@xsport_ua) July 16, 2026

— Після ґрунтового Roland Garros був Wimbledon. Результат виявився не на вашу користь, і ви зазначали, що трава — не ваше покриття. Чи плануєте якось змінювати підхід до трав’яного сезону в майбутньому, чи просто фокусуватиметеся на комфортніших для себе кортах?

— Універсалізм — найпопулярніший підхід у тенісі, але це не означає, що він єдино можливий. Не думаю, що мені наразі потрібно щось змінювати. Що буде далі — побачимо далі.

— Далі був відмінний виступ у Яссах (Румунія), де ви зупинилися за крок до фіналу в матчі проти Маяр Шериф. Але згодом у Гамбурзі довелося знятися з чвертьфіналу. Чи можна сказати, що втома, накопичена в Румунії, максимально далася взнаки саме в Німеччині?

— Маяр набрала феноменальну форму, тому її перемога в матчі зі мною була цілком заслуженою. Щодо Гамбурга, звісно, втома накопичується, але справжня причина була саме та, яку я й оголосила потім — мікротравма. Я вийшла на розминку, відчула проблему, подумала і прийняла рішення не ризикувати. Вважаю, це було правильне рішення.

— Розкажіть про подальші плани. Ви повідомляли, що готуватиметеся до Торонто. Які цілі ставите перед собою на цей турнір?

— Я ніколи не ставлю собі цілей на турнір. Моє завдання — приїхати і зіграти настільки якісно, наскільки дозволяє моя форма.

— WTA публічно заявляє, що «однозначно засуджує війну» і «розуміє, що тенісистки можуть мати особисті погляди». Але якщо на словах вони все розуміють, чому на практиці продовжують ставити вам палиці в колеса та тиснути саме на вас, а не на представниць країн-агресорок?

— Тому що спортивних цінностей тут не залишилося. Західне суспільство, яке формує основну комерційну базу тенісних вболівальників, наразі інфантильне і шукає захисту власного комфорту, а не рішення проблем. Воно не намагається бути інформованим, а справжня солідарність вимагає дій.

Для WTA це зручно, бо за російськими спортсменками стоять великі контракти (читайте — заробіток), а тиснути на мене їм елементарно легко, бо я не можу сформувати більшість навіть серед українок.

Хоча за замовчуванням у українських тенісисток мала б бути єдина, спільна позиція. Але зараз активних дівчат у топ-100 меншість, що вже казати про організацію, яка хоче захистити свої гроші, і про більшу частину аудиторії, яка далі за «нам вас дуже шкода» діяти не буде?

— Складається враження, що ви дуже незручні для організації, бо не боїтеся говорити правду. Чому, на вашу думку, міжнародні тенісні структури так бояться цієї прямоти?

— У них склався баланс, за якого всіх усе влаштовувало – та й досі влаштовує. А цінності, етику, совість на банківському рахунку не побачиш. І ось у цей світ тенісної злагоди та негласних домовленостей приходить хтось, хто хоче все змінити. Звісно, це нікому не сподобається. Будь-яка організація інертна і боїться змін. Будь-які зміни даються важко, і в першу чергу тому, хто їх просуває.

— На тлі цієї тенісної політики МОК прийняв рішення про повернення росіян під власним прапором і гімном. Як ви сприйняли цю новину і як це впливає на глобальну боротьбу українських атлетів на міжнародній арені?

— Це абсолютно несправедливе, аморальне і жахливе рішення. Що з цим робити? Боротися. Не приймати, не йти на компроміс із собою, а боротися. Публічно, але не тільки публічно. Спортивні бюрократи бояться публічності, але робота в юридичній та адміністративній площині також є дієвою.

— Ваш батько – військовий, який зараз захищає країну, і за сумісництвом ваш менеджер. Як йому взагалі вдається знаходити час на службу і при цьому допомагати вам, зокрема вирішувати питання спілкування з медіа?

— Це непросто. Якщо пам’ятаєте, торік була ситуація, коли з мене зняли очки за виграний турнір в Італії через процедурну помилку, пов’язану з тим, що тато був на бойовому завданні і не зміг вчасно відреагувати на «short notice» від WTA. Хоча той «short notice» тривав усього чотири години, і його могла пропустити будь-яка людина — просто заснути чи опинитися в літаку. Але ми стараємося адаптуватися, і загалом це вдається.

З іншого боку, його служба — це великий плюс у контексті адресної допомоги війську, а для мене це важливіше за самі спортивні результати. Із зростанням у рейтингу з’являються нові можливості допомагати — як із власних призових, так і через організацію зборів, благодійних аукціонів, різних колаборацій.

Тато як військовий, по-перше, розуміє, де ми можемо бути найбільш ефективними як донори — наприклад, які речі держава і великі благодійні фонди не покривають повністю, а ми можемо швидко «закрити потребу». А по-друге, знає, які підрозділи, можливо, не дуже медійні, але вмілі й результативні — і ми в першу чергу намагаємося допомагати саме їм.

«Тіло дало чіткий сигнал»: Олійникова пояснила, чому знялася з турніру в Гамбурзі.