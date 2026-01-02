Головний тренер Буковини Сергій Шищенко дав свою оцінку першій частині сезону для чернівецької команди. Слова фахівця передає пресслужба ПФЛ.

Оцінюю першу частину сезону для Буковини на 10 з 10. Задоволений результатами та грою. Тривала переможна серія говорить сама за себе. Нашій команді вдалося не лише досягати результату, а й радували вболівальників яскравою грою. Для нас дуже важливо дотримуватися своєї ігрової філософії.

Не хочеться когось виділяти, адже ми сильні насамперед командою. Всі хлопці заслуговують лише на схвальні відгуки. Дякую своїм підопічним за професіоналізм.