Павло Василенко

Десятки аргентинців, яким відмовили у візах для поїздки до Сполучених Штатів для перегляду чемпіонату світу, принаймні матимуть новий безкоштовний телевізор для перегляду ігор.

Аргентинська компанія Newsan пообіцяла подарувати телевізори місцевого бренду Noblex першим 100 людям, які вишикуються в чергу біля її офісу в Буенос-Айресі з документами в руках, що підтверджують відмову у візі США в період з січня по червень цього року.

«Віддайте нам свою відмову у візі та отримайте безкоштовний телевізор», – йдеться в рекламі компанії в Instagram.

Один із щасливчиків – 24-річний професійний геймер Томас Вагелер.

«Я поїхав отримувати візу, бо ми всі думаємо, що це буде останній Чемпіонат світу з футболу для Мессі. Дуже сумно, що я не зможу побачити його наживо, але я все одно їду з подарунком».

Вперше у чемпіонаті світу візьмуть участь 48 команд. Загалом під час турніру буде зіграно 104 матчі. Кількість господарів також безпрецедентна – турнір спільно приймають Сполучені Штати, Канада та Мексика. Ще ніколи чемпіонат світу не проводився на території трьох країн.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.