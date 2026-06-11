Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно дистанціювався від будь-якої відповідальності за справу сомалійського арбітра Омара Артана, якому було відмовлено у в'їзді до Сполучених Штатів. Інфантіно назвав ситуацію «жалюгідною», але наголосив, що організація, яку він очолює, «не контролює все».

Заяви пролунали під час пресконференції в Мехіко, за день до початку чемпіонату світу.

«Шкода, що сталося з Омаром. Але знову ж таки, ми не контролюємо все. Ми намагаємося, ми обговорюємо, ми стежимо за тим, що відбувається. Можливо, добре просто заспокоїтися, розслабитися. Ми намагаємося все вирішити. Іноді крики та вереск мають протилежний ефект. Не вірте мені, якщо не хочете, але ми завжди намагаємося знайти рішення. Ми не королі світу», – сказав Інфантіно, коли його попросили прокоментувати інцидент.

Артан, якого Конфедерація африканського футболу (КАФ) визнала найкращим арбітром 2025 року, був номінований на суддівство чемпіонату світу, але минулої суботи прикордонна поліція в міжнародному аеропорту Маямі відмовила йому у в'їзді до країни після 11-годинного допиту.

Адміністрація Трампа, з якою зв'язалося видання The Athletic, обґрунтувала рішення, стверджуючи, що між суддею існували зв'язки з «ймовірними членами терористичних організацій». Однак жодних подробиць про характер цих зв'язків чи особу відповідної терористичної організації надано не було.

Вперше у чемпіонаті світу візьмуть участь 48 команд. Загалом під час турніру буде зіграно 104 матчі. Кількість господарів також безпрецедентна – турнір спільно приймають Сполучені Штати, Канада та Мексика. Ще ніколи чемпіонат світу не проводився на території трьох країн.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.