Павло Василенко

Карім Бензема став головним болем для керівництва саудівського Аль-Хіляля. Попри непогану результативність, клуб хоче омолодити лінію атаки, однак французький нападник не має наміру залишати команду на запропонованих умовах.

За інформацією саудівських ЗМІ, цього літа Аль-Хіляль отримав кілька пропозицій щодо трансферу 38-річного форварда та був готовий їх прийняти. Однак щоразу Бензема відмовлявся від переходу.

Не допомогла й спроба клубу запропонувати ветерану продовжити кар'єру в одному з новачків елітного дивізіону Саудівської Аравії. Француз не погодився й на цей варіант.

Повідомляється, що у Бензема є лише одна умова для дострокового розірвання контракту. Він готовий залишити Аль-Хіляль лише в тому випадку, якщо клуб виплатить йому всю суму, передбачену за останній рік угоди, після чого він стане вільним агентом.

Йдеться про колосальні 125 мільйонів євро без урахування бонусів. Саме таку річну зарплату отримує французький нападник, який поступається за рівнем доходів у Саудівській Аравії лише Кріштіану Роналду.

Минулого сезону Бензема провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив дев'ять м'ячів і віддав п'ять результативних передач. Попри ефективну гру, в Аль-Хілялі розглядають можливість оновлення атакувальної лінії, але фінансові вимоги досвідченого форварда можуть серйозно ускладнити реалізацію цих планів.