Павло Василенко

Португальський нападник Кріштіану Роналду поставив керівництву Аль-Насра нову умову, від виконання якої, за інформацією Goal, залежить його подальший виступ за саудівський клуб. Зірковий форвард хоче, щоб спортивний сектор отримав повну незалежність у питаннях комплектування команди.

Повідомляється, що Роналду наполягає на тому, аби спортивний департамент, який очолюють Сіме та Семеду, мав усі повноваження під час літнього трансферного вікна. Йдеться про повну свободу ухвалення рішень щодо підписання нових футболістів і відходу гравців без будь-якого втручання з боку керівництва клубу.

Мета такої вимоги – уникнути затримок і стороннього впливу на процес формування складу перед новим сезоном. За задумом Роналду, усі кадрові рішення мають ухвалюватися виключно на основі професійної оцінки спортивного керівництва, що дозволить швидше побудувати конкурентоспроможну команду.

Саме ця вимога, за даними джерела, стала одним із ключових елементів стратегії Аль-Насра на літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, 41-річний Кріштіану Роналду приєднався до саудівського клубу наприкінці грудня 2022 року.