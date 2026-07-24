Павло Василенко

У саудівському Аль-Хілялі виникла напружена ситуація навколо Каріма Бензема. Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, перед стартом нового сезону Прем’єр-ліги Саудівської Аравії між французьким нападником і керівництвом клубу відбулася зустріч, яка завершилася конфліктом.

За інформацією джерела, Бензема дав зрозуміти, що не готовий миритися з роллю футболіста, який виступатиме лише в азійській Лізі чемпіонів. Колишній форвард Реала очікує отримати важливе місце в команді та хоче бути повноцінною частиною проєкту Аль-Хіляля у новому сезоні.

Водночас керівництво клубу вже стежить за трансферним ринком і розглядає можливість пошуку альтернативи французу. Причиною напруження стали обмеження щодо кількості іноземних футболістів у чемпіонаті Саудівської Аравії. Через ці правила, зокрема, Дарвін Нуньєс не потрапив до заявки Аль-Хіляля на внутрішній чемпіонат і може грати лише в Лізі чемпіонів Азії.

Бензема приєднався до Аль-Хіляля у лютому 2026 року. Минулого сезону 38-річний нападник провів 13 матчів, у яких забив 9 голів і віддав 5 результативних передач.