Павло Василенко

Амбітний проєкт Аль-Насра, за який виступає португальський нападник Кріштіану Роналду, зіткнувся із серйозними фінансовими труднощами. За інформацією саудівського видання Arriyadiyah, борги клубу перевищили 800 мільйонів саудівських ріалів, що становить понад 180 мільйонів євро. Саме через це керівництво змушене тимчасово відмовитися від активної роботи на трансферному ринку.

Попри те, що Роналду має один із найдорожчих контрактів у світовому футболі, клуб наразі не може дозволити собі нові придбання. За даними ЗМІ, були призупинені переговори щодо переходу півзахисника Мальорки Саму Кошти, а також виникли труднощі з продовженням контракту вінгера Абдулрахмана Гаріба. Повідомляється, що окремі виплати футболістам також затримуються.

Саудівський державний інвестиційний фонд (PIF), який володіє 75% акцій клубу, обмежив фінансові повноваження керівництва. Нові трансфери дозволять лише після того, як Аль-Наср забезпечить необхідну ліквідність за рахунок власних комерційних доходів.

Паралельно власники працюють над планом фінансового оздоровлення. Він передбачає скорочення витрат, збільшення спонсорських надходжень і навіть продаж частини клубу новому інвестору. Якщо ситуація найближчим часом не покращиться, фінансові проблеми можуть серйозно вдарити по спортивних амбіціях команди, яку будують навколо Кріштіану Роналду.