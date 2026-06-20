Павло Василенко

На стадіоні «NRG Stadium» у американській Х’юстоні відбувся матч другого туру групи F чемпіонату світу-2026, у якому зустрілися збірні Нідерландів та Швеції. Поєдинок завершився впевненою перемогою підопічних Рональда Кумана з рахунком 5:1.

Нідерландці швидко вийшли вперед – на 5-й хвилині відзначився хавбек Браян Броббі. Через дванадцять хвилин Броббі оформив дубль.

У другому таймі нападник збірної Нідерландів Коді Гакпо також забив два м’ячі. Шведи змогли відзначитися лише один раз завдяки точному удару Ентоні Еланги. А в кінці гри нідерландці поставили крапку – Крисенсіо Саммервілл дальнім ударом вразив ворота збірної Швеції.

Збірна Нідерландів посідає перше місце в групі, маючи у своєму активі чотири очки. Швеція йде другою з трьома балами.

ЧС-2026, 2-й тур

Група F

Нідерланди – Швеція – 5:1

Голи: Броббі, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервілл, 89 – Еланга, 59.