Денис Сєдашов

Вінгер збірної Бразилії Рафінья не зіграє в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу проти Шотландії, який відбудеться 25 червня. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Медичне обстеження підтвердило у футболіста м'язову травму правого стегна. Гравець залишиться в розташуванні національної команди, де проходитиме інтенсивне лікування, щоб устигнути відновитися до матчів плей-оф.

Нагадаємо, Рафінья зазнав ушкодження на 40-й хвилині поєдинку другого туру проти Гаїті (3:0) і змушений був покинути поле після допомоги медиків.

Бразилія стала найрезультативнішою збірною в історії чемпіонатів світу та продовжила безпрограшну серію в 76 років.