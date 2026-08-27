Павло Василенко

Повернення Фенербахче до Ліги чемпіонів після 18 років було повністю затьмарене скандалом та масовою бійкою після матчу проти Ліона у Франції. У центрі конфлікту опинився півзахисник турецької команди Маттео Гендузі, який раніше виступав за Марсель.

Ще під час розминки Гендузі був мішенню для фанатів Ліона, а згодом ще більше загострив ситуацію, показавши середній палець у бік трибун.

❗️EX-OM : Guendouzi fait le signe Jul devant les supporters Lyonnais. pic.twitter.com/W8KiizFZV4 — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 26, 2026

Справжній хаос розпочався після фінального свистка. Гендузі святкував перемогу перед уболівальниками Ліона, вигукуючи «Вперед, Марсель!» та імітуючи рухи відомого марсельського репера Жуло. Це викликало бурхливу реакцію футболістів французької команди. Конфлікт швидко перемістився у тунель стадіону, де гравці та представники тренерських штабів обох клубів влаштували масову бійку.

😱Mattéo Guendouzi was attacked by a Lyon fan while leaving the pitch, and that fan was subsequently beaten up by several Fenerbahçe players! pic.twitter.com/z1bVCFLX9t — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026

Під час сутички травму отримав тренер воротарів Ліона Антоніо Феррейра. Капітан французького клубу Корантен Толіссо засудив поведінку Гендузі та закликав його залишатися скромним у перемозі.

Сам Гендузі заявив, що протягом усього матчу вболівальники ображали його матір та родину. Після скандальних подій очікується реакція УЄФА.