Павло Василенко

Збірна Нідерландів впевнено завершила груповий етап у своєму квартеті F, обігравши команду Тунісу з рахунком 3:1.

Підопічні Рональда Кумана вийшли вперед вже на третій хвилині після автогола тунісця Ельєса Скірі. Через чотири хвилини Браян Броббі подвоїв перевагу нідерландців.

На початку другого тайму збірна Тунісу відіграла один м'яч: відзначився Хазем Мастурі.

Втім, останнє слово залишилося за збірної Нідерландів, коли Рейндерс асистував, а забив Ян Паул ван Геке.

Команда Кумана вийшла у плейоф з першого місця, а Туніс відправився додому без жодного очка.

Чемпіонат світу-2026, 3-й тур

Група F

Туніс – Нідерланди – 1:3

Голи: Мастурі, 54 – Скірі, 3 (автогол), Броббі, 7, ван Геке, 62.