Сергій Разумовський

Лівий захисник Карпат Андрій Булеза дебютував за львівський клуб в офіційному матчі. 22-річний футболіст вийшов на заміну на 71-й хвилині поєдинку 28-го туру УПЛ проти Металіста 1925. Булеза замінив Едсона Фернандо, а сама зустріч завершилася результативною нічиєю — 2:2.

Для Булези це був перший офіційний матч за основну команду Карпат після переходу до клубу. Захисник приєднався до львів’ян у лютому 2024 року на правах оренди з Шахтаря, однак тоді не встиг дебютувати через травму хрестоподібних зв’язок.

Влітку 2024 року Карпати викупили контракт футболіста у донецького клубу. У липні 2025-го з’являлася інформація, що Булеза має перенести повторну операцію на зв’язках більш ніж через рік після отримання важкої травми.

До матчу з Металістом 1925 захисник востаннє виходив на поле в офіційній грі на професійному рівні 25 листопада 2023 року. Тоді він у складі Миная, за який також виступав в оренді, провів повний матч проти Кривбаса. Минай поступився з рахунком 0:1, а травми вихованець «гірників» зазнав уже пізніше.

У попередньому турі Карпати мінімально програли Кривбасу.