Валерій Сохань

Вітання всім! Після mid-week ігрового тижня продовжуємо тижневий марафон УПЛ вже цими вихідними. На черзі у нас передостанній двадцять дев’ятий тур, в якому на нас очікує матч між Металістом 1925 та Епіцентром, двобій Зорі та Полісся, поєдинок між Кривбасом та Шахтарем, а також протистояння львівських «левів» проти рівненських «вовків» – матч Карпат проти Вереса, трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця». Нуа всі поєдинки вікенду можна традиційно переглянути на UPL TV.

Субота – 16 травня

Металіст 1925 – Епіцентр – 13:00.

Відкриватимуть тур два протистояння, одне з яких дуель між Металістом 1925 та Епіцентром.

Попередній тур: Металіст 1925 у Житомирі розділив очки зі львівськими Карпатами – 2:2. Перший тайм господарі були активнішими, за що отримали заслужену нагороду у вигляді забитого м’яча від Батона Забергджи. А от старт другого тайму залишився за гостями, відзначившись двічі, вже вони повели в рахунку. Харків'яни руки не опустили та вже за п’ять хвилин Петер Ітодо повернув паритет на табло. Більше команди не забивали, однак одразу після голу нігерійського нападника, побилися їх представники. Перекладач львів’ян схопив за шию тренера з фізичної підготовки харків’ян, що викликало невелику потасовку на лаві запасних. Обидва отримали червоні картки та відправилися подумати над своєю поведінкою у роздягальні. Не знайшли, так би мовити, спільної мови.

Епіцентр своєю чергою вдома здобув драматичну перемогу над житомирським Поліссям – 3:2. Перший тайм пройшов без забитих м'ячів, але після перерви кам'янчани видали неймовірний відрізок. На 49-й хвилині Хоакін Сіфуентес відкрив рахунок, а вже на 54-й Володимир Танчик, подвоїв перевагу. Проте другий тур поспіль спокійно довести матч до перемоги не вдалося і на 59-й хвилині Ніл відправив м'яч у свої ворота, повернувши суперника в гру, а на 64-й гості взагалі зрівняли рахунок. На 89-й хвилині Епіцентр здобув право на пенальті, який впевнено реалізував Хоакін Сіфуентес та оформив дубль. Здавалося, що це фінал цього триллера, але ж ні. Арбітр у компенсований час призначив дуже спірний одинадцятиметровий удар у ворота команди з Кам'янця-Подільського. І от тут настав кульмінаційний момент, героєм якого став Нікіта Федотов, відбивши удар з пенальті від суперника, тим самим принісши своїй команді важливі три пункти.

Турнірне становище команд: Харків’яни за двадцять дев’ять турів здобули сорок сім очок, розташувавшись на шостій позиції. Кам’янчани із тридцятьма балами та одинадцятим місцем вже забезпечили собі місце в УПЛ на наступний сезон.

Історія очних зустрічей: Єдина зустріч в рамках елітного дивізіону відбулася у першому колі, тоді команди розписали нульову нічию.

Полтава – Динамо – 13:00.

Одночасно із поєдинком у Житомирі розпочнеться протистояння між Полтавою та Динамо. Матч за домовленістю сторін відбудеться на полі киян.

Попередній тур: Полтава зазнала чергової, вже двадцятої поразки цього сезону в чемпіонаті. Минулого туру полтавці поступилися в гостях черкаському ЛНЗ – 0:2.

Динамо вдома здобуло перемогу над ковалівським Колосом – 2:1. Кияни дуже активно розпочали зустріч, забезпечивши собі комфортну перевагу ще в дебюті матчу. На 8-й хвилині рахунок відкрив Тарас Михавко, а вже на 13-й хвилині Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу господарів,реалізувавши пенальті. Здобувши гандикап у два м'ячі, кияни дозволили супернику повернутися в гру у другому таймі, на 58-й хвилині ковалівці відіграли один гол. Гості мали доволі непогані шанси зрівняти рахунок, однак у відповідальні моменти в гру вмикався Руслан Нещерет, який зрештою і допоміг командізберегти мінімальну перевагу до фінального свистка.

Турнірне становище команд: Представники Полтави вже оформили собі достроковий виліт у Першу Лігу та розташовуються на самому дні таблиці із дванадцятьма балами. «Біло-сині» із п’ятдесят одним очком перебувають на четвертому місці.

Історія очних зустрічей: Єдина зустріч між командами відбулася у першому колі, тоді Полтава сенсаційно переграла киян – 2:1, що стало однією з двох звитяг полтавців цього сезону.

Неділя – 16 травня

Кривбас – Шахтар – 13:00.

Протистояння між Кривбасом та Шахтарем відкриє ігрову програму неділі на пару з іншим матчем.

Попередній тур:Кривбас на виїзді впевнено переграв рівненський Верес – 3:1. Криворіжці відкрили рахунок на 26-й хвилині, відзначився юний півзахисник Ярослав Шевченко. Після перерви команда закріпила свій успіх. На 58-й хвилині Джовані подвоїв перевагу, а на 63-й Володимир Мулик, довів рахунок до розгромного. На 73-й хвилині гості пропустили один м'яч, проте переможний настрій він їм не зіпсував.

Шахтар вдома здобув перемогу над столичною Оболонню – 3:1. Поєдинок, що розпочався із 45-хвилинною затримкою через повітряну тривогу, стартував для «гірників» ідеально. На 10-й хвилині Лука Мейрелліш відкрив рахунок, а вже на 14-й захисник Алаа Грам влучним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу. Після цього гра двічі переривалася через тривоги, загальною тривалістю близько години. Наприкінці першого тайму, на 43-й хвилині, донеччани пропустили. Остаточну крапку в матчі поставив Мар'ян Швед збільшивши перевагу та забивши свій перший гол у сезоні. Підопічні Арди Турана продовжили свою безпрограшну серію в УПЛ до дев'ятнадцяти поєдинків.

Турнірне становище команд: Кривбас завдяки перемозі, знову після перерви у шість турів, увірвався до топ-5 із доробком у сорок сім залікових пунктів. Шахтар вже відсвяткував своє чемпіонство, ну а після перемоги минулого туру тепер посідає перше місце із шістдесятьма дев’ятьма балами.

Історія очних зустрічей: Історія протистоянь між командами налічує сорок дев’ять поєдинків. Шість звитяг було здобуто криворіжцями, у десяти зустрічах колективи розійшлися миром» та тридцять три перемоги на рахунку донеччан. Матч першого кола завершився вольовою нічиєю 2:2.

Рух – Олександрія – 13:00.

Паралельно розпочнеться матч двох команд, які у другій частині сезону не знають смаку перемоги. Рух прийматиме Олександрію.

Попередній тур:Рух у виїзному поєдинку зазнав поразки від Кудрівки – 1:2. Львів'яни повністю провалили старт матчу, дозволивши супернику забити двічі вже до 13-ї хвилини. Після цього команда намагалася перехопити ініціативу, але все було марно. Зусилля львів'ян принесли плоди лише наприкінці матчу, коли на 86-й хвилині Віталій Роман влучним пострілом відіграв один м'яч, однак врятувати поєдинок і вирвати нічию команді вже не вистачило ігрового часу.

Олександрія вдома зазнала поразки від луганської Зорі – 1:2. Перший тайм команди провели без забитих м'ячів, проте друга половина зустрічі стала для господарів надзвичайно складною. На 55-й хвилині у ворота олександрійців було призначено пенальті, який суперник успішно реалізував. На 75-й хвилині гості подвоїли свою перевагу. Господарі змогли швидко відповісти, вже на 77-й хвилині Теді Цара відіграв один м'яч, повернувши інтригу. Проте кінцівка матчу перетворилася на справжню катастрофу з дисципліною, що не вперше за сезон відбувається у «містян». На 85-й хвилині Даніл Скорко отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості. А вже у компенсований час капітан команди Мігель Кампос впродовж однієї хвилини примудрився отримати два безглуздих попередження, які у підсумку теж перетворилися на вилучення.

Турнірне становище команд: Рух вже точно готується до стикових матчів за право лишитися в УПЛ, а наразі розташовується на чотирнадцятій позиції із двадцять одним заліковим пунктом. Олександрія минулого туру забезпечила собі виліт та наразі осіла на передостанній сходинці із тринадцятьма балами.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні між собою перетиналися десять разів. Двічі перемагали «жовто-чорні» представники Львову та аж вісім разів команди розходилися миром, не виявивши переможця. Матч першого кола завершився звитягою львів’ян – 1:0.

Колос – Оболонь – 15:30.

Продовжить недільний matchdayпротистояння між Колосом та Оболонню.

Попередній тур: Колос на виїзді поступився столичному Динамо – 1:2. Вже після першої п’ятнадцятихвилинки гості поступалися 0:2. Перший м’яч було пропущено після дуже прикрої помилки голкіпера ковалівців Івана Пахолюка, а другий – з пенальті. На 58-й хвилині команда зусиллями Антона Салабая зуміла скоротити відставання, проте на більше не спромоглася.

Оболонь завітала до Львову, в гості до донецького Шахтаря. Так само як і їх майбутні суперники після першої третини тайму поступалися 0:2. Наздогнати суперника вдалося перед перервою, завдяки влучному пострілу від Максима Чеха. У другому таймі кияни вразити ворота суперника ще раз не зуміли, натомість пропустили наприкінці матчу і як підсумок – 1:3.

Турнірне становище команд: Ковалівці розташовуються на сьомій позиції маючи у своєму активі сорок шість очок. Представникам столиці нарешті де-юре зарахували технічну перемогу за матч з Олександрією, що дає їм дванадцяте місце із доробком у двадцять вісім балів.

Історія очних зустрічей: В рамках УПЛ колективи провели п’ять матчів, які всі, без винятку завершувалися нічиєю. Більше того у чотирьох із них, як і в останньому протистоянні голів не забивали, і лише одного разу було зафіксовано рахунок – 2:2.

Карпати – Верес – 18:00.

Ігрову програму неділі закриє поєдинок між Карпатами та Вересом.

Попередній тур: Карпати в гостях розписали нічию із харківським Металістом 1925. Наприкінці першого тайму «леви» пропустили та пішли на перерву поступаючись у рахунку. У стартові п’ятнадцять хвилин другої половини матчу, дубль оформив Амбросій Чачуа, спочатку відзначившись з гри, а згодом влучним ударом з пенальті. Перевагу довго протримати «зелено-білі» не зуміли і пропустили. Більше команди вразити ворота один одного не зуміли – 2:2 на табло житомирського стадіону.

Верес своєю чергою поступився вдома Кривбасу – 1:3. За трохи більше ніж годину гри господарі пропустили тричі, а за залишок ігрового часу зуміли відіграти лише один м’яч. У воротах гостей розписався Михайло Протасевич. Таким чином рівняни продовжили свою безвиграшну серію до чотирьох матчів.

Турнірне становище команд: Карпати із тридцятьма вісьмома очками йдуть дев’ятими та до кінця сезону нижче вже не опустяться. Верес розташовується на позицію нижче маючи у своїй скарбничці тридцять один заліковий бал.

Історія очних зустрічей: В чемпіонаті провели між собою три поєдинки. Двічі сильнішими були «зелено-білі», ще одного разу команди розписали «мирову», а сталося це саме у матчі першого кола, тоді на табло «Авангарду» були зафіксовані «нулі». А от, якщо згадаємо останню зустріч на «Україні», то там все завершилося розгромом від «левів» – 5:0.

Радіотрансляцію матчу між львівськими Карпатами та рівненським Вересом із коментарем головного редактора XSport та Bet.ua Олександра Сукманського можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у неділю о 18:00.

Понеділок – 17 травня

Зоря – Полісся – 13:00.

Два матчі претендентів на срібло, які спочатку були заплановані на суботу, перенесли на понеділок. Все через затяжну тривогу у матчі Кудрівка – Рух, та переносу матчу за їх участі на наступний день.

Таким чином, у завершальний день двадцять дев’ятого туру Зоря зустрінеться з Поліссям, а Кудрівка із ЛНЗ.

Попередній тур: Зоря на виїзді перемогла Олександрію – 2:1. На 55-й хвилині влучним ударом з пенальті рахунок відкрив Пилип Будківський. Рівно за двадцять хвилин перевагу гостей подвоїв Петар Мічін. Господарі поля досить швидко скоротили відставання до мінімального, однак на більше не спромоглися.

Полісся своєю чергою у гостьовому матчі із Епіцентром втратило дорогоцінні очки у боротьбі за «срібло». Перший тайм активніше провели саме «вовки», маючи дуже непогані шанси відкрити рахунок. Але – «не забиваєш ти – забивають тобі», і на старті другого тайму в рахунку повели господарі, які майже одразу подвоїли свою перевагу. Десять хвилин знадобилося житомирянам, аби повернути рівновагу на табло. Спочатку допоміг автогол суперника, а згодом відзначився Олександр Назаренко. Наприкінці матчу кам'янчани відзначившись з пенальті вийшли знову вперед і здавалося, що все – перемога у кишені. Однак Полісся у компенсований арбітром час, отримало право на пробиття свого одинадцятиметрового та забрати хоча б очко, втім удар Едуарда Сарапія парирував голкіпер суперника. Поразка 2:3 і тепер вже не представники Житомира володіють ситуацією у боротьбі за другу позицію.

Турнірне становище команд: Луганці закріпили свою позицію на восьмій сходинці зі здобутком у сорок два пункти. Полісся розташовується на третій позиції із п’ятдесятьма п’ятьма очками та відставанням від другого місця у два пункти.

Історія очних зустрічей: В УПЛ команди між собою провели п’ять матчів. Двічі розходилися не виявивши переможця, ще тричі перемогу здобували житомиряни, винятком не став і матч першого кола, тоді «вовки» перемогли 2:0.

Кудрівка – ЛНЗ – 13:00.

Попередній тур: Минулого туру Кудрівка перемогла львівський Рух – 2:1. За перші тринадцять хвилин матчу дубль оформив найкращий бомбардир команди Андрій Сторчоус. Суперник під кінець зустрічі зумів відіграти один м’яч, але на розподіл очок це не вплинуло.

ЛНЗ вдома впевнено обіграв Полтаву – 2:0. На 8-й хвилині матчу рахунок відкрив Єгор Твердохліб. Подвоїти перевагу господарі змогли тільки на 73-й хвилині, ворота суперника вразив Денис Кузик. Завдяки цій перемозі черкасці перервали свою п’ятиматчеву серію без перемог.

Турнірне становище команд: Луганці закріпили свою позицію на восьмій сходинці зі здобутком у сорок два пункти. Полісся розташовується на третій позиції із п’ятдесятьма п’ятьма очками та відставанням від другого місця у два пункти.

Історія очних зустрічей: В УПЛ команди між собою провели п’ять матчів. Двічі розходилися не виявивши переможця, ще тричі перемогу здобували житомиряни, винятком не став і матч першого кола, тоді «вовки» перемогли 2:0.

Кудрівка – ЛНЗ – 13:00.

Попередній тур: Минулого туру Кудрівка перемогла львівський Рух – 2:1. За перші тринадцять хвилин матчу дубль оформив найкращий бомбардир команди Андрій Сторчоус. Суперник під кінець зустрічі зумів відіграти один м’яч, але на розподіл очок це не вплинуло.

ЛНЗ вдома впевнено обіграв Полтаву – 2:0. На 8-й хвилині матчу рахунок відкрив Єгор Твердохліб. Подвоїти перевагу господарі змогли тільки на 73-й хвилині, ворота суперника вразив Денис Кузик. Завдяки цій перемозі черкасці перервали свою п’ятиматчеву серію без перемог.

Турнірне становище команд: Кудрівка здобувши двадцять п’ять очок посідає тринадцяту сходинку, та скоріш за все завершить сезон саме на ній, тим самим відправившись у стикові матчі. ЛНЗ своєю чергою здобувши перемогу минулого туру став господарем у боротьбі за другу позицію, наразі саме вони її і посідають, маючи у своєму активі п’ятдесят сім балів.

Історія очних зустрічей: Єдина зустріч між командами в елітному дивізіоні відбулася у першому колі, тоді черкасці мінімально переграли суперника – 1:0.

Фото: ФК «ЛНЗ», ФК «Металіст 1925», ФК «Епіцентр»,», ФК «Динамо»,ФК «Колос», ФК «Карпати».