««Гравці почали нервувати»: Костюк назвав причини валідольної кінцівки з Колосом
Керманич розібрав причини пропущеного гола
близько 3 годин тому
Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк проаналізував гру своєї команди у поєдинку 28-го туру УПЛ проти Колоса (2:1). Попри позитивний результат, наставник залишився незадоволений діями підопічних у другій половині зустрічі. Слова наводить пресслужба біло-синіх.
Костюк зазначив, що сценарій гри нагадав нещодавнє протистояння з Шахтарем, коли команда також втратила контроль над ігровим ритмом після перерви.
Почали зʼявлятися помилки у захисті, гравці почали нервувати. Трохи просіли, як і у матчі з Шахтарем. Будемо робити висновки, аналіз – чому так відбувається. Суперник почав грати за рахунок довгих передач, ми ж почали програвати боротьбу і підбори, внаслідок чого притислися до власних воріт. Ця нервозність призвела до мʼяча, який ми пропустили. Знову проблема з другим темпом на підборі, з тієї ж зони ми пропустили гол. Однак ми зробили вчасні заміни, завдяки яким відвели гру від наших воріт і довели матч до логічної перемоги. Але проблема є.
Динамо 99 років. 13 травня київський гранд святкує День народження.
