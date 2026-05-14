Президенту Шахтаря презентували золоті медалі та кубок УПЛ
Ахметов зустрівся з Тураном, Палкіним та Срною
23 хвилини тому
Фото: ФК Шахтар
Президент Шахтаря Рінат Ахметов зустрівся з генеральним директором Сергієм Палкіним, спортивним директором Даріо Срною та головним тренером Ардою Тураном.
Генеральний директор, спортивний директор та головний тренер презентували президенту ФК Шахтар чемпіонський кубок і золоті медалі та обговорили підсумки сезону й плани команди на майбутнє.
