Денис Сєдашов

Черкаський ЛНЗ вперше у своїй історії виступить на міжнародній арені. За підсумками 28-го туру української Прем'єр-ліги команда достроково забезпечила собі місце у зоні єврокубків на наступний сезон.

За два тури до завершення чемпіонату черкасці мають у своєму активі 57 очок, що на 6 балів більше, ніж у київського Динамо, яке посідає четверту сходинку.

Оскільки ЛНЗ має перевагу над біло-синіми за результатами особистих зустрічей (1:0 та 0:0), підопічні Віталія Пономарьова вже гарантовано не опустяться нижче третього місця.

Таким чином, представник Черкас офіційно забронював собі участь у Лізі конференцій на сезон 2026/27.

