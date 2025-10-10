Павло Василенко

Саудівський Аль-Хіляль запропонував нападнику мюнхенської Баварії Гаррі Кейну вигідний контракт на 100 мільйонів євро на рік, повідомляє Bild.

За даними джерела, араби готові підписати трирічний контракт з англійським форвардом, загальна сума якого становить 300 мільйонів євро. 32-річний нападник раніше відхиляв пропозиції з Близького Сходу у 2023 році, але англієць може розглянути пропозицію наступного літа.

Кейн перейшов до Баварії з Тоттенгема влітку 2023 року. Відтоді нападник зіграв 106 матчів, забив 103 голи та віддав 29 результативних передач. Його контракт з мюнхенським клубом діє до літа 2027 року.

Transfermarkt оцінює Кейна в 75 мільйонів євро.