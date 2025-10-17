Павло Василенко

Серхіо Ромеро, легендарний аргентинський воротар і колишній гравець Манчестер Юнайтед, підписав контракт з Аргентінос Хуніорс.

Попри 38 років, досвідчений голкіпер залишається у чудовій формі й готовий продовжувати кар’єру на найвищому рівні. Новий контракт розрахований до грудня 2025 року.

Ромеро – добре знайоме ім’я для європейських фанів. Він захищав ворота АЗ Алкмаара, Сампдорії та Манчестер Юнайтед, провівши 61 матч за англійський клуб.

На «Олд Траффорд» він вигравав Кубок Англії, Лігу Європи та Суперкубок Англії, ставши одним із найнадійніших запасних воротарів у Прем’єр-лізі.

У складі збірної Аргентини Ромеро провів 96 матчів і став фіналістом чемпіонату світу 2014 року.

Після завершення етапу в Європі він виступав за Бока Хуніорс, а тепер повертається в аргентинський футбол із новою місією – допомогти Аргентінос Хуніорс не лише на полі, а й у роздягальні.

Його лідерство, досвід і спокій мають стати ключовим фактором у розвитку молодих гравців клубу.