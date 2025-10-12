Керівництво Манчестер Юнайтед активно готується до зимового трансферного вікна та має намір посилити склад одразу двома новими виконавцями – опорним хавбеком та правим захисником. Про це повідомляє TBR Football.

У клубі наголошують, що зберігають повну підтримку головного тренера Рубена Аморіма та готові надати йому необхідні ресурси для зміцнення команди. Особлива увага приділяється пошуку гравця в центр поля з оборонними функціями, оскільки не виключено відхід Коббі Майну – як в оренду, так і за допомогою повного трансферу.

Крім того, у Манчестер Юнайтед упевнені, що підписання правого захисника допоможе вирівняти склад та посилити конкуренцію на флангах оборони у другій половині сезону.

Раніше Бруну Фернандеш висловився про можливий трансфер в Саудівську Аравію.