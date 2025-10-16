Павло Василенко

У Манчестер Юнайтед нарешті можуть зітхнути з полегшенням – Лісандро Мартінес близький до повернення після виснажливих восьми місяців поза грою через травму коліна.

За інформацією Sky Sports, останні медичні обстеження показали значний прогрес у відновленні, і вже наприкінці цього тижня аргентинець може знову приєднатися до тренувань із першою командою.

Кар’єра Мартінеса на «Олд Траффорд» поки що – американські гірки. Після блискучого дебютного сезону 2022/23 він пережив серію тяжких травм – перелом ноги, рецидив пошкодження на старті наступного чемпіонату та фатальний удар у лютому 2025-го, коли порвав передню хрестоподібну зв’язку.

Попри це, 26-річний захисник залишається улюбленцем фанів завдяки своїй відвазі, жорсткості та лідерському духу. У Манчестер Юнайтед не квапитимуться з його поверненням, прагнучи уникнути ризику рецидиву.

Однак є оптимістичний сценарій: вже найближчим часом Мартінес може вийти на поле, щоб знову очолити оборону, без якої команда втратила частину свого характеру.