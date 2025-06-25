У вівторок свій 38-й день народження відзначив один із найвеличніших футболістів в історії — Ліонель Мессі. До привітань долучилася і Барселона, кольори якої аргентинець захищав понад півтора десятиліття.

Каталонський клуб опублікував привітання з нагоди свята:



Ти віддав нам своє серце. І наше завжди буде твоїм. З днем ​​народження, Лео Мессі! – йдеться у зверненні пресслужби Барселони.

Мессі провів у Барселоні більшу частину своєї кар’єри, аж до переходу в ПСЖ у 2021 році. Наразі легендарний нападник виступає за Інтер Маямі. Саме у день народження Ліонеля його клуб провів матч Клубного чемпіонату світу проти Палмейраса. Зустріч завершилася бойовою нічиєю 2:2, що дозволило американській команді вийти до плей-оф турніру.

У наступному раунді Мессі зустрінеться зі своїм колишнім клубом — французьким ПСЖ.