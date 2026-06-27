Павло Василенко

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья продовжує показувати вражаючі результати своїми виступами на чемпіонаті світу-2026, незважаючи на те, що йому вже 40 років.

Після того, як голкіпер розчарував чемпіонів Європи збірну Іспанії (0:0) у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу, він зберіг ворота на «нуль» у матчі проти Саудівської Аравії (0:0), що принесло Кабо-Верде другу нічию без голів на турнірі.

Возінья став лише третім воротарем віком від 40 років, який зберіг принаймні двічі ворота на «нуль» на чемпіонатах світу, приєднавшись до легенди Англії Пітера Шилтона та італійського воротаря Діно Дзоффа.

Що стосується збірної Кабо-Верде загалом, то вони стали лише третім африканським дебютантом, який не програв жодного матчу на груповому етапі чемпіонату світу, інші два – це Камерун (три нічиї на чемпіонаті світу 1982 року) та Сенегал (одна перемога та дві нічиї на чемпіонаті світу 2002 року).

Кабо-Верде також є четвертою командою, яка зіграла внічию у своїх перших трьох матчах на чемпіонатах світу, приєднавшись до Уельсу (чемпіонат світу 1958 року), Камеруну (чемпіонат світу 1982 року) та Ірландії (чемпіонат світу 1994 року).