Абердін – Шахтар: хто фаворит матчу першого туру Ліги конференцій
Зустріч пройде у Шотландії
близько 2 годин тому
Сьогодні у рамках першого туру Ліги конференцій Шахтар на виїзді зустрінеться з Абердіном. Гра відбудеться на стадіоні «Піттодрі Стедіум» (Абердін, Шотландія) та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Аналітики провідної букмекерської контори проаналізували шанси обох колективів на перемогу та визначилися з фаворитом. На їх думку – лідером ставок є Шахтар.
Коефіцієнти на поєдинок-відповідь Абердін – Шахтар
- Перемога Абердіна – 6.70
- Нічия – 4.85
- Перемога Шахтаря – 1.54
Розклад матчів Шахтаря у Лізі конференцій 2025/26
- 1-й тур. 2 жовтня, 22:00. Абердін (Шотландія) – Шахтар
- 2-й тур. 23 жовтня, 19:45. Шахтар – Легія (Польща)
- 3-й тур. 6 листопада, 19:45. Шахтар – Брейдаблік (Ісландія)
- 4-й тур. 27 листопада, 22:00. Шемрок (Ірландія) – Шахтар
- 5-й тур. 11 грудня, 22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтар
- 6-й тур. 18 грудня, 22:00. Шахтар – Рієка (Хорватія)
Вісім найкращих команд за підсумками основного етапу виходять напряму до 1/8 фіналу, а ті, що посядуть місця з 9-го до 24-го, боротимуться у плейоф (1/16 фіналу) за право потрапити далі. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня 2026 року на стадіоні «Red Bull Arena» в Лейпцигу.