Павло Василенко

Сьогодні у рамках першого туру Ліги конференцій Шахтар на виїзді зустрінеться з Абердіном. Гра відбудеться на стадіоні «Піттодрі Стедіум» (Абердін, Шотландія) та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Аналітики провідної букмекерської контори проаналізували шанси обох колективів на перемогу та визначилися з фаворитом. На їх думку – лідером ставок є Шахтар.

Коефіцієнти на поєдинок-відповідь Абердін – Шахтар

Перемога Абердіна – 6.70

Нічия – 4.85

Перемога Шахтаря – 1.54

Розклад матчів Шахтаря у Лізі конференцій 2025/26

1-й тур. 2 жовтня, 22:00. Абердін (Шотландія) – Шахтар

2-й тур. 23 жовтня, 19:45. Шахтар – Легія (Польща)

3-й тур. 6 листопада, 19:45. Шахтар – Брейдаблік (Ісландія)

4-й тур. 27 листопада, 22:00. Шемрок (Ірландія) – Шахтар

5-й тур. 11 грудня, 22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтар

6-й тур. 18 грудня, 22:00. Шахтар – Рієка (Хорватія)

Вісім найкращих команд за підсумками основного етапу виходять напряму до 1/8 фіналу, а ті, що посядуть місця з 9-го до 24-го, боротимуться у плейоф (1/16 фіналу) за право потрапити далі. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня 2026 року на стадіоні «Red Bull Arena» в Лейпцигу.