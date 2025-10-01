Головний тренер Шахтаря Арда Туран на передматчевій пресконференції у Шотландії висловився про поєдинок 1-го туру групового етапу Ліги конференцій проти Абердіна.

Завтра на нас чекає складна боротьба. Тому що ми дуже поважаємо культуру, футбольне ДНК та історію Абердіна. У їхньому складі багато гравців, які виступали за національну збірну. Є й футболісти, що ставали чемпіонами країни. Проти такого досвіду, проти такого клубу завжди потрібно бути дуже обережними.

У нас є молоді футболісти, і ми хочемо їх розвивати. Ми прагнемо грати у відповідності до умов, що складуться. Сподіваюся, що нам вдасться досягти бажаного результату, діючи так, як ми хочемо. Але завтра це буде нелегко. Для цього ми маємо добре боротися, і ми це зробимо, — сказав Арда Туран.