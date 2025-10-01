Головний тренер Абердіна Джиммі Телін поділився своїми очікуваннями від зустрічі основного етапу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря.

«Звісно, ми налаштовані оптимістично. Це буде складна гра, Шахтар — справді сильна команда, яка має великий досвід у подібних матчах. Але для нас зараз дуже важливо вірити у свою гру та отримати ще один шанс показати вболівальникам, що ми на правильному шляху. Дуже важливо бути в Європі, проявити себе тут і продовжувати концентруватися на гарних змінах та гарній грі.

Ми знаємо, що Шахтар — хороша команда, але ми також маємо вірити у себе, коли виходимо на будь-який матч. Футбол є футбол, і якщо ми покажемо хорошу гру і все зробимо правильно, то у нас буде шанс досягти чогось хорошого завтра.

Є деякі невеликі проблеми після останньої гри, але сподіваюся, що завтра всі будуть готові. Кожен займався своєю справою на тренуваннях, бо було багато ігор.

Це єврокубок, футбол. Ми маємо вірити в себе. Завтра на полі зіграють 11 на 11. Знаю, багато хто думатиме про бюджети та подібні речі і це частина реальності, але зараз на нас чекає одна гра, і ми твердо впевнені у своїй грі», — наводить слова Теліна прес-служба клубу.