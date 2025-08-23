Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло підбив підсумки першого матчу Динамо в рамках 4 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Маккабі Т-А (1:3).

Тяжко на це все дивитися. Приниження вболівальників «Динамо» Київ на європейській арені триває. Що дуже впадає в око, гравці «Динамо» виглядають абсолютно без енергії, як вичавлені лимони. Що відбувається? Важко знайти пояснення.

Ось зараз я злукавив. У футболі чудес не буває. Їхати на тих самих гравців чотири сезони поспіль просто абсурд.

На моїй пам'яті, це вже третя червона картка отримана на рівному місці. Як би висновки гравці не роблять? Напрошується питання. Вони взагалі навчаються? Я маю сумніви.

Найголовніше, що ми всі живі, і чекаємо тотальних змін у клубі. Усім добра. Слава Україні, - написав Заховайло в Facebook.